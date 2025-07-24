Зеленский согласовал текст закона, который гарантирует независимость НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В четверг, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансированный", — сообщил глава государства.

А также отметил, что самое главное — реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП.

По словам президента, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно члены комитета Сената США по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление на фоне закона о НАБУ.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект-ответ, который обеспечит силу системе правопорядка.