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Главная Новости дня Зеленский внес в ВР законопроект касательно НАБУ и САП

Зеленский внес в ВР законопроект касательно НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 19:11
Зеленский внес в Раду законопроект касательно НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава государства ранее уже анонсировал соответствующий законопроект.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о независимости антикоррупционных органов.

Соответствующий законопроект, по сути, отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов. А также содержит ряд нововведений.

Этот законопроект является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, который вызвал массовые протесты в ряде городов Украины.

Зеленський
Скриншот законопроекта

Цель и задачи законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — гарантировать укрепление институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А также обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора.

"Задачей законопроекта является обеспечение доверия общества и международного сообщества к нормативным подходам в регулировании осуществления и усиления эффективности, гарантий независимости антикоррупционной деятельности, обеспечение принципа неотвратимости наказания", — говорится в документе.

Общая характеристика и основные положения законопроекта

Законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса Специализированной антикоррупционной прокуратуры как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Вместе с тем, нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов. Законопроект вводит новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

Ранее мы информировали, что Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Напомним, что недавно члены комитета Сената США по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление на фоне закона о НАБУ.

Владимир Зеленский НАБУ закон коррупция САП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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