Президентський законопроєкт — Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже у Верховній Раді є його законопроєкт щодо антикорупційних органів. Йдеться про повноцінні гарантії незалежності.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у четвер, 24 липня.

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Президентський законопроєкт

Зеленський зазначив, що його законопроєкт для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів.

"Кожен, хто має доступ до державної таємниці, — це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція — має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань", — розповів глава держави.

За його словами, текст обговорювали з партнерами, правоохоронцями, представниками НАБУ та САП. За його словами, було багато пропозицій від партнерів, аби долучились європейські експерти:

Велика Британія;

Німеччина;

Євросоюз.

Зеленський доручив урядовцям представити законопроєкт партнерам, а також залучити експертні можливості.

"Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна — це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую вам! Слава Україні!" — додав український лідер.

Нагадаємо, 24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП.

Згодом у САП та НАБУ позитивно відреагували на законопроєкт українського лідера. Там зробили заяву.