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Зеленский раскрыл детали законопроекта про НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 21:44
Президентский законопроект — Зеленский раскрыл подробности
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в Верховной Раде есть его законопроект об антикоррупционных органах. Речь идет о полноценных гарантиях независимости.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в четверг, 24 июля.

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Президентский законопроект

Зеленский отметил, что его законопроект для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, — это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция — должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые защищают от различных злоупотреблений", — рассказал глава государства.

По его словам, текст обсуждали с партнерами, правоохранителями, представителями НАБУ и САП. По его словам, было много предложений от партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты:

  • Великобритания;
  • Германия;
  • Евросоюз.

Зеленский поручил чиновникам представить законопроект партнерам, а также привлечь экспертные возможности.

"Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины. Спасибо вам! Слава Украине!" — добавил украинский лидер.

Напомним, 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Впоследствии в САП и НАБУ положительно отреагировали на законопроект украинского лидера. Там сделали заявление.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАБУ САП Украина законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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