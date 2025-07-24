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Головна Новини дня У САП і НАБУ підтримали президентський законопроєкт — заява

У САП і НАБУ підтримали президентський законопроєкт — заява

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Дата публікації: 24 липня 2025 19:33
САП і НАБУ підтримали законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро Україні підтримали законопроєкт №13533, який запропонував президент Володимир Зеленський. Він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності органів.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 24 липня.

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Відомо, що НАБУ та САП взяли участь у підготовці тексту. Органи закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Зеленського за основу і в цілому.

"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.

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Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо НАБУ та САП. Йдеться про посилення повноважень органів.

Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.

Володимир Зеленський Верховна Рада НАБУ САП законопроєкт
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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