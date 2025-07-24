САП і НАБУ підтримали законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень

У САП і НАБУ підтримали президентський законопроєкт — заява
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро Україні підтримали законопроєкт №13533, який запропонував президент Володимир Зеленський. Він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності органів.
Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 24 липня.
Законопроєкт №13533
Відомо, що НАБУ та САП взяли участь у підготовці тексту. Органи закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Зеленського за основу і в цілому.
"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо НАБУ та САП. Йдеться про посилення повноважень органів.
Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.
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