САП і НАБУ підтримали законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро Україні підтримали законопроєкт №13533, який запропонував президент Володимир Зеленський. Він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності органів.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 24 липня.

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Законопроєкт №13533

Відомо, що НАБУ та САП взяли участь у підготовці тексту. Органи закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Зеленського за основу і в цілому.

"Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо НАБУ та САП. Йдеться про посилення повноважень органів.

Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.