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Главная Новости дня В САП и НАБУ поддержали президентский законопроект — заявление

В САП и НАБУ поддержали президентский законопроект — заявление

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Дата публикации 24 июля 2025 19:33
САП и НАБУ поддержали законопроект Зеленского о восстановлении полномочий
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины поддержали законопроект №13533, который предложил Президент Владимир Зеленский. Он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости органов.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 24 июля.

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Известно, что НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста. Органы призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу Зеленского за основу и в целом.

"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

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Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект относительно НАБУ и САП. Речь идет об усилении полномочий органов.

Ранее НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по разработке нового законопроекта.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАБУ САП законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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