САП и НАБУ поддержали законопроект Зеленского о восстановлении полномочий

В САП и НАБУ поддержали президентский законопроект — заявление
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины поддержали законопроект №13533, который предложил Президент Владимир Зеленский. Он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости органов.
Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 24 июля.
Законопроект №13533
Известно, что НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста. Органы призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу Зеленского за основу и в целом.
"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект относительно НАБУ и САП. Речь идет об усилении полномочий органов.
Ранее НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по разработке нового законопроекта.
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