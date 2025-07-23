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НАБУ і САП підтримали ініціативу влади про зміцнення правопорядку

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 22:04
НАБУ і САП оцінили ініціативу Президента щодо зміцнення правопорядку
Працівник НАБУ. Ілюстративне фото: replyua.ne

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) привітали ініціативу Президента щодо розробки нового законопроєкту. Він буде спрямований на посилення системи правопорядку та забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Пост НАБУ. Фото: скриншот

НАБУ і САП оцінили ініціативу Президента щодо зміцнення правопорядку

У спільній заяві відомства висловили готовність долучитися до обговорення й підготовки відповідного законодавчого рішення. Як підкреслюється, важливо, аби документ відповідав принципам верховенства права, усував наявні правові ризики та розширював потенціал для забезпечення справедливості в Україні.

НАБУ і САП подякували за конструктивний діалог та зустрічі, які, за їхніми словами, сприяють кращій координації у спільній роботі.

"Ми переконані, що незалежність детективів і прокурорів, а також принцип невідворотності покарання, закріплений у вироках суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобов’язань України", — йдеться в заяві.

Водночас антикорупційні органи закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічну підтримку України в умовах протистояння російській агресії. У НАБУ та САП наголосили, що й надалі діятимуть виключно в межах чинного законодавства і залишаються відкритими до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українці знову вийшли на акцію проти законопроєкту №12414 про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ще 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.

НАБУ корупція САП президент законопроєкт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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