Акції протесту проти законопроєкту №12414 по всій Україні 23 липня — фоторепортаж

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Українці у середу, 23 липня, знову вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. Йдеться про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Протести в Одесі

Одесити вийшли на вулицю з плакатами на Дерибасівську. Згодом люди пройшли до міськради.

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві

У столиці вийшло більше людей, чим вчора. Наразі люди протестують біля театру ім. Франка.

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Протест у Харкові

Крім того, люди зібрались й у Харкові. В руках вони тримали плакати та викрикували лозунги.

Акція в Харкові 23 липня. Фото: соцмережі

Акція в Харкові 23 липня. Фото: соцмережі

Акція у Львові

Львівʼяни зібралися у центрі міста. Вони також протестують проти законопроєкту №12414.

Акція у Львові 23 липня. Фото: соцмережі

Відомо, що 1500 людей долучилися до протесту біля пам'ятника Шевченку у Львові.

Акції в інших містах України

Українці вийшли на акцію протесту ледь не у всіх містах країни. Зокрема, у соцмережах повідомляють про протести в Рівному, Луцьку, Дніпрі, Чернівцях, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Хмельницькому та інших.

Акція у Луцьку 23 липня. Фото: "Суспільне"

Акція у Луцьку 23 липня. Фото: "Суспільне"

Акція у Рівному 23 липня. Фото: "Суспільне"

Акція у Рівному 23 липня. Фото: "Суспільне"

Акція в Полтаві. Фото: "Зміст"

Акція в Полтаві. Фото: "Зміст"

Акція у Чернівцях. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, 22 липня у містах України відбулася акція протесту проти законопроєкту №12414. Люди вийшли на вулицю з лозунгами та плакатами.

А ввечері 22 липня український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.