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Головна Новини дня Українці знову вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ — фото

Українці знову вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ — фото

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 21:42
Акції протесту проти законопроєкту №12414 по всій Україні 23 липня — фоторепортаж
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Українці у середу, 23 липня, знову вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. Йдеться про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Протести в Одесі

Одесити вийшли на вулицю з плакатами на Дерибасівську. Згодом люди пройшли до міськради.

Протест в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Акція в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Мирна акція в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Акція протесту в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Люди на акції в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Мітинг проти законопроєкту щодо НАБУ в Одесі 23 липня
Акція в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Акція в Києві

У столиці вийшло більше людей, чим вчора. Наразі люди протестують біля театру ім. Франка.

Протест в Києві 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Акція в Києві 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Акція в Києві проти закону щодо НАБУ і САП 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Протест в Києві у середу 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Києві біля театру Франка 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Кияни на акції 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE
Акція протесту в Києві 23 липня
Акція в Києві 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Протест у Харкові

Крім того, люди зібрались й у Харкові. В руках вони тримали плакати та викрикували лозунги.

Протест у Харкові 23 липня
Акція в Харкові 23 липня. Фото: соцмережі
Мітинг у Харкові 23 липня
Акція в Харкові 23 липня. Фото: соцмережі

Акція у Львові 

Львівʼяни зібралися у центрі міста. Вони також протестують проти законопроєкту №12414.

Акція у Львові 23 липня
Акція у Львові 23 липня. Фото: соцмережі

Відомо, що 1500 людей долучилися до протесту біля пам'ятника Шевченку у Львові.

Акції в інших містах України

Українці вийшли на акцію протесту ледь не у всіх містах країни. Зокрема, у соцмережах повідомляють про протести в Рівному, Луцьку, Дніпрі, Чернівцях, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Хмельницькому та інших. 

Протест у Луцьку 23 липня
Акція у Луцьку 23 липня. Фото: "Суспільне"
Акція у Луцьку 23 липня
Акція у Луцьку 23 липня. Фото: "Суспільне"
Протест у Рівному 23 липня
Акція у Рівному 23 липня. Фото: "Суспільне"
Мітинг у Рівному 23 липня
Акція у Рівному 23 липня. Фото: "Суспільне"
Акція в Полтаві 23 липня
Акція в Полтаві. Фото: "Зміст"
Протест у Полтаві 23 липня
Акція в Полтаві. Фото: "Зміст"
Протест у Чернівцях 23 липня
Акція у Чернівцях. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, 22 липня у містах України відбулася акція протесту проти законопроєкту №12414. Люди вийшли на вулицю з лозунгами та плакатами.

А ввечері 22 липня український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.

Київ мітинг НАБУ САП протести Україна законопроєкт
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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