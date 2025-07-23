Акції протесту проти законопроєкту №12414 по всій Україні 23 липня — фоторепортаж

Українці знову вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ — фото
Українці у середу, 23 липня, знову вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. Йдеться про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Протести в Одесі
Одесити вийшли на вулицю з плакатами на Дерибасівську. Згодом люди пройшли до міськради.
Акція в Києві
У столиці вийшло більше людей, чим вчора. Наразі люди протестують біля театру ім. Франка.
Протест у Харкові
Крім того, люди зібрались й у Харкові. В руках вони тримали плакати та викрикували лозунги.
Акція у Львові
Львівʼяни зібралися у центрі міста. Вони також протестують проти законопроєкту №12414.
Відомо, що 1500 людей долучилися до протесту біля пам'ятника Шевченку у Львові.
Акції в інших містах України
Українці вийшли на акцію протесту ледь не у всіх містах країни. Зокрема, у соцмережах повідомляють про протести в Рівному, Луцьку, Дніпрі, Чернівцях, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Хмельницькому та інших.
Нагадаємо, 22 липня у містах України відбулася акція протесту проти законопроєкту №12414. Люди вийшли на вулицю з лозунгами та плакатами.
А ввечері 22 липня український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.
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