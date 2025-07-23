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Главная Новости дня Украинцы снова вышли на акцию против закона о НАБУ — фото

Украинцы снова вышли на акцию против закона о НАБУ — фото

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:42
Акции протеста против законопроекта №12414 по всей Украине 23 июля — фоторепортаж
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в среду, 23 июля, снова вышли на акцию против законопроекта №12414. Речь идет об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Одесситы вышли на улицу с плакатами на Дерибасовскую. Впоследствии люди прошли к горсовету.

Протест в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Акція в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Мирна акція в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Акція протесту в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Люди на акції в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Мітинг проти законопроєкту щодо НАБУ в Одесі 23 липня
Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве

В столице вышло больше людей, чем вчера. Сейчас люди протестуют возле театра им. Франко.

Протест в Києві 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Акція в Києві 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Акція в Києві проти закону щодо НАБУ і САП 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Протест в Києві у середу 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Києві біля театру Франка 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Кияни на акції 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE
Акція протесту в Києві 23 липня
Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Протест в Харькове

Кроме того, люди собрались и в Харькове. В руках они держали плакаты и выкрикивали лозунги.

Протест у Харкові 23 липня
Акция в Харькове 23 июля. Фото: соцсети
Мітинг у Харкові 23 липня
Акция в Харькове 23 июля. Фото: соцсети

Акция во Львове

Львовяне собрались в центре города. Они также протестуют против законопроекта №12414.

Акція у Львові 23 липня
Акция во Львове 23 июля. Фото: соцсети

Известно, что 1500 человек присоединились к протесту возле памятника Шевченко во Львове.

Акции в других городах Украины

Украинцы вышли на акцию протеста чуть ли не во всех городах страны. В частности, в соцсетях сообщают о протестах в Ровно, Луцке, Днепре, Черновцах, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Хмельницком и других.

Протест у Луцьку 23 липня
Акция в Луцке 23 июля. Фото: "Суспільне"
Акція у Луцьку 23 липня
Акция в Луцке 23 июля. Фото: "Суспільне"
Протест у Рівному 23 липня
Акция в Ровно 23 июля. Фото: "Суспільне"
Мітинг у Рівному 23 липня
Акция в Ровно 23 июля. Фото: "Суспільне"
Акція в Полтаві 23 липня
Акция в Полтаве. Фото: "Зміст"
Протест у Полтаві 23 липня
Акция в Полтаве. Фото: "Зміст"
Протест у Чернівцях 23 липня
Акция в Черновцах. Фото: "Суспільне"

Напомним, 22 июля в городах Украины состоялась акция протеста против законопроекта №12414. Люди вышли на улицу с лозунгами и плакатами.

А вечером 22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Киев митинг НАБУ САП протесты Украина законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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