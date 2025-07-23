Акции протеста против законопроекта №12414 по всей Украине 23 июля — фоторепортаж

Украинцы снова вышли на акцию против закона о НАБУ — фото
Украинцы в среду, 23 июля, снова вышли на акцию против законопроекта №12414. Речь идет об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Протесты в Одессе
Одесситы вышли на улицу с плакатами на Дерибасовскую. Впоследствии люди прошли к горсовету.
Акция в Киеве
В столице вышло больше людей, чем вчера. Сейчас люди протестуют возле театра им. Франко.
Протест в Харькове
Кроме того, люди собрались и в Харькове. В руках они держали плакаты и выкрикивали лозунги.
Акция во Львове
Львовяне собрались в центре города. Они также протестуют против законопроекта №12414.
Известно, что 1500 человек присоединились к протесту возле памятника Шевченко во Львове.
Акции в других городах Украины
Украинцы вышли на акцию протеста чуть ли не во всех городах страны. В частности, в соцсетях сообщают о протестах в Ровно, Луцке, Днепре, Черновцах, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Хмельницком и других.
Напомним, 22 июля в городах Украины состоялась акция протеста против законопроекта №12414. Люди вышли на улицу с лозунгами и плакатами.
А вечером 22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.
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