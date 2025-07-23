Акции протеста против законопроекта №12414 по всей Украине 23 июля — фоторепортаж

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в среду, 23 июля, снова вышли на акцию против законопроекта №12414. Речь идет об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Протесты в Одессе

Одесситы вышли на улицу с плакатами на Дерибасовскую. Впоследствии люди прошли к горсовету.

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве

В столице вышло больше людей, чем вчера. Сейчас люди протестуют возле театра им. Франко.

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Протест в Харькове

Кроме того, люди собрались и в Харькове. В руках они держали плакаты и выкрикивали лозунги.

Акция в Харькове 23 июля. Фото: соцсети

Акция в Харькове 23 июля. Фото: соцсети

Акция во Львове

Львовяне собрались в центре города. Они также протестуют против законопроекта №12414.

Акция во Львове 23 июля. Фото: соцсети

Известно, что 1500 человек присоединились к протесту возле памятника Шевченко во Львове.

Акции в других городах Украины

Украинцы вышли на акцию протеста чуть ли не во всех городах страны. В частности, в соцсетях сообщают о протестах в Ровно, Луцке, Днепре, Черновцах, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Хмельницком и других.

Акция в Луцке 23 июля. Фото: "Суспільне"

Акция в Луцке 23 июля. Фото: "Суспільне"

Акция в Ровно 23 июля. Фото: "Суспільне"

Акция в Ровно 23 июля. Фото: "Суспільне"

Акция в Полтаве. Фото: "Зміст"

Акция в Полтаве. Фото: "Зміст"

Акция в Черновцах. Фото: "Суспільне"

Напомним, 22 июля в городах Украины состоялась акция протеста против законопроекта №12414. Люди вышли на улицу с лозунгами и плакатами.

А вечером 22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.