НАБУ и САП оценили инициативу президента по укреплению правопорядка

Работник НАБУ. Иллюстративное фото: replyua.ne

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приветствовали инициативу президента по разработке нового законопроекта. Он будет направлен на усиление системы правопорядка и обеспечение независимости антикоррупционных институтов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В совместном заявлении ведомства выразили готовность присоединиться к обсуждению и подготовке соответствующего законодательного решения. Как подчеркивается, важно, чтобы документ отвечал принципам верховенства права, устранял имеющиеся правовые риски и расширял потенциал для обеспечения справедливости в Украине.

НАБУ и САП поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые, по их словам, способствуют лучшей координации в совместной работе.

"Мы убеждены, что независимость детективов и прокуроров, а также принцип неотвратимости наказания, закрепленный в приговорах суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", — говорится в заявлении.

В то же время антикоррупционные органы призвали международных партнеров продолжать всестороннюю поддержку Украины в условиях противостояния российской агрессии. В НАБУ и САП отметили, что и в дальнейшем будут действовать исключительно в рамках действующего законодательства и остаются открытыми к конструктивному диалогу.

Напомним, что сегодня, 23 июля, украинцы снова вышли на акцию против законопроекта №12414 об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Еще 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.