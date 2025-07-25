Новый закон о НАБУ и САП - будут ли подчинены Генпрокурору

Президент назвал, кто будет управлять НАБУ и САП по новому закону
Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, кому будут подчиняться НАБУ и САП. По новому закону Офис Генерального прокурора не будет руководить этими институтами.
Об этом президент сказал во время общения с журналистами.
Новый закон о НАБУ и САП
По мнению Зеленского, в Украине должны быть действительно независимые антикоррупционные органы. Но в то же время они должны отвечать запросу общества на справедливость, действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре.
"Если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо от этих рисков избавиться", — сказал он.
Президент добавил, что в последние дни не общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и информация о якобы разговоре является фейком.
Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый закон о НАБУ и САП, который возвращает их независимость.
Также он поручил чиновникам представить законопроект партнерам, а также привлечь экспертные возможности.
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