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Зеленский назвал количество Patriot, которые получит Украина

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:58
Украина получит три новых ЗРК Patriot - Зеленский назвал страны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу секретарю СНБО Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину подготовить договоры по закупке дронов. Их для Украины приобретут Соединенные Штаты Америки.

Об этом пишет РБК-Украина в пятницу, 25 июля.

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Закупка дронов для Украины

По словам президента, вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом они договорились о покупке дронов в Украине.

"Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", — сказал он.

В то же время Украина получила подтверждение на поставку трех систем ПВО из 10 необходимых: две от Германии и одна от Норвегии. Сейчас идет работа, чтобы обеспечить остальные нужные системы, в частности, с Нидерландами.

Зеленский уточнил, что ракеты у Украины есть, но все еще "боремся над лицензией производства". Также системы Patriot Украине продаст США — сейчас стоит задача найти деньги на все ЗРК.

Ранее Зеленский разъяснил, кому будут подчиняться НАБУ и САП по новому закону.

Кроме того, президент прокомментировал протесты в городах против закона 12414.

НАБУ САП ПВО дроны война в Украине Patriot
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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