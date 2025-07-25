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Головна Новини дня Зеленський прокоментував суспільний резонанс щодо НАБУ та САП

Зеленський прокоментував суспільний резонанс щодо НАБУ та САП

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 11:02
Закон про НАБУ та САП - Зеленський прокоментував реакцію українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо нового закону про НАБУ та САП. На його думку, за нього проголосують.

Про це український лідер сказав під час зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

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Президент наголосив, що зараз він зосереджений на питанні війни в Україні.

"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати", — сказав він щодо протестів.

Він заявив, що поважає реакцію суспільства і наголосив на важливості справедливості. Водночас Зеленський переконаний, що новий законопроєкт буде підтриманий Верховною Радою. Цей документ має врегулювати ситуацію після скандалу з антикорупційними органами.

Так, він передбачає детектор брехні раз на два роки для працівників, які мають родичів у Росії. Водночас НАБУ та САП не будуть підпорядковуватися Генпрокурору.

Що відомо про закон 

Володимир Зеленський запропонував новий законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ та САП, через запит з боку суспільства після кількаденних протестів у містах.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається", — зазначив він.

Ліквідація незалежності НАБУ й САП — реакція суспільства

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Після цього українці у містах три вечори підряд збиралися на мітинги проти нового закону, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, що ліквідовує незалежність цих інституцій.

Нагадаємо, ініціативу президента щодо нового закону про забезпечення незалежності антикорупційних інституцій підтримали в НАБУ та САП.

Також Новини.LIVE побували на протесті у Києві — люди вийшли на центральні вулиці з плакатами.

Володимир Зеленський Верховна Рада НАБУ закон САП Офіс генерального прокурора
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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