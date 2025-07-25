Закон о НАБУ и САП - Зеленский прокомментировал реакцию украинцев

Зеленский прокомментировал общественный резонанс о НАБУ и САП
Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно нового закона о НАБУ и САП. По его мнению, за него проголосуют.
Об этом украинский лидер сказал во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.
Закон о НАБУ и САП
Президент подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на вопросе войны в Украине.
"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать", — сказал он относительно протестов.
Он заявил, что уважает реакцию общества и подчеркнул важность справедливости. В то же время Зеленский убежден, что новый законопроект будет поддержан Верховной Радой. Этот документ должен урегулировать ситуацию после скандала с антикоррупционными органами.
Так, он предусматривает детектор лжи раз в два года для работников, имеющих родственников в России. В то же время НАБУ и САП не будут подчиняться Генпрокурору.
Что известно о законе
Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП, из-за запроса со стороны общества после многодневных протестов в городах.
"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится", — отметил он.
Ликвидация независимости НАБУ и САП — реакция общества
22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.
После этого украинцы в городах три вечера подряд собирались на митинги против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.
Напомним, инициативу президента относительно нового закона об обеспечении независимости антикоррупционных институтов поддержали в НАБУ и САП.
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