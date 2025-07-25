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Главная Новости дня Зеленский прокомментировал общественный резонанс о НАБУ и САП

Зеленский прокомментировал общественный резонанс о НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 11:02
Закон о НАБУ и САП - Зеленский прокомментировал реакцию украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно нового закона о НАБУ и САП. По его мнению, за него проголосуют.

Об этом украинский лидер сказал во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.

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Президент подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на вопросе войны в Украине.

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать", — сказал он относительно протестов.

Он заявил, что уважает реакцию общества и подчеркнул важность справедливости. В то же время Зеленский убежден, что новый законопроект будет поддержан Верховной Радой. Этот документ должен урегулировать ситуацию после скандала с антикоррупционными органами.

Так, он предусматривает детектор лжи раз в два года для работников, имеющих родственников в России. В то же время НАБУ и САП не будут подчиняться Генпрокурору.

Что известно о законе

Владимир Зеленский предложил новый законопроект, который восстанавливает независимость НАБУ и САП, из-за запроса со стороны общества после многодневных протестов в городах.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится", — отметил он.

Ликвидация независимости НАБУ и САП — реакция общества

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

После этого украинцы в городах три вечера подряд собирались на митинги против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.

Напомним, инициативу президента относительно нового закона об обеспечении независимости антикоррупционных институтов поддержали в НАБУ и САП.

Также Новини.LIVE побывали на протесте в Киеве — люди вышли на центральные улицы с плакатами.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАБУ закон САП Офис генерального прокурора
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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