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Головна Новини дня В Україні тривають акції протесту проти закону щодо НАБУ — фото

В Україні тривають акції протесту проти закону щодо НАБУ — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 22:33
Закон №12414 - українці знову вийшли на мітинги
Мітинги проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, в Україні знову відбуваються протести проти закону №12414. Він фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Мітинги у Києві

В Києві протести знову відбуваються біля театру імені Франка, де зібралось декілька тисяч людей.

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Мітинги у Полтаві

Також українці зібралися на протести і у Полтаві.

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Мітинги у Львові

Львів'яни збираються біля пам’ятника Шевченку на мирну акцію протесту проти закону №12414 щодо НАБУ та САП.

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Мітинг у Львові проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.

мітинг НАБУ українці САП протести
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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