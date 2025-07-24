Закон №12414 - українці знову вийшли на мітинги

В Україні тривають акції протесту проти закону щодо НАБУ — фото
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Дата публікації: 24 липня 2025 22:33
Мітинги проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 липня, в Україні знову відбуваються протести проти закону №12414. Він фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
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Мітинги у Києві
В Києві протести знову відбуваються біля театру імені Франка, де зібралось декілька тисяч людей.
Мітинги у Полтаві
Також українці зібралися на протести і у Полтаві.
Мітинги у Львові
Львів'яни збираються біля пам’ятника Шевченку на мирну акцію протесту проти закону №12414 щодо НАБУ та САП.
Нагадаємо, що Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.
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