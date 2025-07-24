Закон №12414 - українці знову вийшли на мітинги

Мітинги проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, в Україні знову відбуваються протести проти закону №12414. Він фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Мітинги у Києві

В Києві протести знову відбуваються біля театру імені Франка, де зібралось декілька тисяч людей.

Українці вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Українці вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Українці вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Мітинги у Полтаві

Також українці зібралися на протести і у Полтаві.

Люди у Полтаві вийшли на мітинг проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Полтаві проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Мітинги у Львові

Львів'яни збираються біля пам’ятника Шевченку на мирну акцію протесту проти закону №12414 щодо НАБУ та САП.

Мітинг у Львові проти закону щодо НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Раніше НАБУ та САП привітали ініціативу Зеленського щодо розробки нового законопроєкту.