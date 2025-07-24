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Главная Новости дня В Украине продолжаются акции протеста против закона о НАБУ — фото

В Украине продолжаются акции протеста против закона о НАБУ — фото

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 22:33
Закон №12414 - украинцы снова вышли на митинги
Митинги против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, в Украине снова происходят протесты против закона №12414. Он фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Митинги в Полтаве

Также украинцы собрались на протесты и в Полтаве.

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Львовяне собираются возле памятника Шевченко на мирную акцию протеста против закона №4555 относительно НАБУ и САП.

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Митинг во Львове против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Ранее НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по разработке нового законопроекта.

митинг НАБУ украинцы САП протесты
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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