Закон №12414 - украинцы снова вышли на митинги

В Украине продолжаются акции протеста против закона о НАБУ — фото
Сегодня, 24 июля, в Украине снова происходят протесты против закона №12414. Он фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Митинги в Киеве
В Киеве протесты снова происходят возле театра имени Франко, где собралось несколько тысяч человек.
Митинги в Полтаве
Также украинцы собрались на протесты и в Полтаве.
Митинги во Львове
Львовяне собираются возле памятника Шевченко на мирную акцию протеста против закона №4555 относительно НАБУ и САП.
Напомним, что Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Ранее НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по разработке нового законопроекта.
Читайте Новини.LIVE!