Закон №12414 - украинцы снова вышли на митинги

Митинги против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, в Украине снова происходят протесты против закона №12414. Он фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Митинги в Киеве

В Киеве протесты снова происходят возле театра имени Франко, где собралось несколько тысяч человек.

Украинцы вышли на акцию против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы вышли на акцию против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы вышли на акцию против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Митинги в Полтаве

Также украинцы собрались на протесты и в Полтаве.

Люди в Полтаве вышли на митинг против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Полтаве против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Митинги во Львове

Львовяне собираются возле памятника Шевченко на мирную акцию протеста против закона №4555 относительно НАБУ и САП.

Митинг во Львове против закона о НАБУ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Ранее НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по разработке нового законопроекта.