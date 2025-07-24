Зустріч Зеленського з Путіним — нардеп припустив, коли вона відбудеться

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко припустив, чи відбудеться цього року зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, у 2025 році її точно не буде.

Про це Руслан Горбенко розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 липня.

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Зустріч Зеленського з Путіним

"Зустріч буде, але точно не в цьому році", — зазначив Горбенко.

За його словами, Кремль затягує діалог, знову пропонуючи формат "Мінська" чи перемовини в онлайн-форматі.

"Що стосується питання, яке будуть обговорюватись з нашими європейськими партнерами — одне із питань буде питання антикорупційної політики", — каже нардеп.

Він пояснив, що це як додатково, оскільки президент вже довів та цим законопроєктом покаже, що Україна тільки посилює боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про умови, які висунула українська делегація.

А керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна виступає за негайне припинення вогню.