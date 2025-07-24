Україна висунула умови на переговорах з РФ — Умєров назвав їх

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: EPA/UPG

У Стамбулі в середу, 23 липня, відбувся ще один раунд переговорів України та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров розкрив три умови, які висунула українська сторона.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

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Так, ключовими пріоритетами України для завершення війни є:

повне і безумовне припинення вогню — з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі;

організація зустрічі лідерів України та РФ за участі очільників інших країн, зокрема США у Туреччини;

продовження гуманітарного треку — повернення всіх полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до Росії.

"Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода — відсутність політичного рішення у Кремлі", — наголосив Умєров.

За його словами, зустріч лідерів є інструментом, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Однак постає питання, чи готовий російський диктатор Володимир Путін не ховатися й сісти за стіл переговорів.

Умєров подякував партнерам, які підтримують зусилля заради миру, зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу.

"Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів — до відповідальності, від війни — до рішень", — додав він.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, Росія запропонувала Україні короткі перемирʼя на фронті, аби "забирати тіла вбитих та поранених".

Помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що зустріч на рівні президентів "має бути відповідним чином підготовлена".