Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні короткі перемирʼя на фронті. За його словами, це необхідно, аби забирати тіла вбитих та поранених.

Про це повідомляють росЗМІ у середу, 23 липня.

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Короткі перемирʼя на фронті

"РФ знову запропонувала Україні розглянути питання оголошення по лінії фронту коротких перемир'їв, щоб зібрати поранених, зібрати тіла своїх бійців", — заявив Мединський.

Крім того, Росія планує створити три робочі групи, які працюватимуть в онлайн-форматі.

Відомо, що Україна розгляне їхні пропозиції.

Нагадаємо, на переговорах Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Тайїпа Ердогана та очільника Білого дому Дональда Трампа.

Крім того, делегація України погодилася на припинення атак на критичну та цивільну інфраструктури.