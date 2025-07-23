Переговори України та РФ у Стамбулі 23 липня — що заявила українська делегація

Українська делегація на перемовинах. Фото: кадр з відео

У Стамбулі, Туреччина, у середу, 23 липня, відбулися переговори між Україною та Росією. Відомо, що українська делегація погодилася на припинення атак на інфраструктуру.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Атаки на інфраструктуру

За підсумками переговорів, стало відомо, що Україна погодилась на припинення вогню. Йдеться про удари по критичній і цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Стамбулі.

Крім того, українська делегація запропонувала Росії провести зустріч лідерів.