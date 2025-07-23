Переговоры Украины и РФ в Стамбуле 23 июля — что заявила украинская делегация

Украинская делегация на переговорах. Фото: кадр из видео

В Стамбуле, Турция, в среду, 23 июля, состоялись переговоры между Украиной и Россией. Известно, что украинская делегация согласилась на прекращение атак на инфраструктуру.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Атаки на инфраструктуру

По итогам переговоров, стало известно, что Украина согласилась на прекращение огня. Речь идет об ударах по критической и гражданской инфраструктуре.

Напомним, 23 июля Украина и Россия завершили третий раунд переговоров в Стамбуле.

Кроме того, украинская делегация предложила России провести встречу лидеров.