Переговоры Украины и РФ в Стамбуле 23 июля — что заявила украинская делегация

Украина согласилась на прекращение атак на инфраструктуру
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Дата публикации 23 июля 2025 22:10
Украинская делегация на переговорах. Фото: кадр из видео
В Стамбуле, Турция, в среду, 23 июля, состоялись переговоры между Украиной и Россией. Известно, что украинская делегация согласилась на прекращение атак на инфраструктуру.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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По итогам переговоров, стало известно, что Украина согласилась на прекращение огня. Речь идет об ударах по критической и гражданской инфраструктуре.
Напомним, 23 июля Украина и Россия завершили третий раунд переговоров в Стамбуле.
Кроме того, украинская делегация предложила России провести встречу лидеров.
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