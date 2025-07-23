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Головна Новини дня Україна та Росія завершили переговори в Туреччині — перші деталі

Україна та Росія завершили переговори в Туреччині — перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 21:57
У Туреччині завершилися переговори України та Росії 23 липня
Виступ перед пресою у Стамбулі. Фото: Новини.LIVE

Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Стамбулі у середу, 23 липня. Орієнтовно він тривав близько 40 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Переговори України та Росії 23 липня

Після зустрічі делегацій України та Росії планується пресконференції у Стамбулі.

За інформацією ЗМІ, сторони обговорили нові етапи обміну військовополоненими та цивільними. Росія погодилася на повернення людей, які перебувають в неволі понад три роки. Зокрема, йдеться про важкопоранених та молодших 25 років.

Нагадаємо, на початку зустрічі Росії та України у Стамбулі виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. 

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак пояснив, чого очікує від переговорів з Росією.

Туреччина війна переговори Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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