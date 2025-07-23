Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Россия завершили переговоры в Турции — первые детали

Украина и Россия завершили переговоры в Турции — первые детали

Ua en ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:57
В Турции завершились переговоры Украины и России 23 июля
Выступление перед прессой в Стамбуле. Фото: Новини.LIVE

Украина и Россия завершили третий раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Ориентировочно он длился около 40 минут.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Украины и России 23 июля

После встречи делегаций Украины и России планируется пресс-конференции в Стамбуле.

По информации СМИ, стороны обсудили новые этапы обмена военнопленными и гражданскими. Россия согласилась на возвращение людей, которые находятся в неволе более трех лет. В частности, речь идет о тяжелораненых и младших 25 лет.

Напомним, в начале встречи России и Украины в Стамбуле выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак объяснил, чего ожидает от переговоров с Россией.

Турция война переговоры Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации