В Турции завершились переговоры Украины и России 23 июля

Выступление перед прессой в Стамбуле. Фото: Новини.LIVE

Украина и Россия завершили третий раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Ориентировочно он длился около 40 минут.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Переговоры Украины и России 23 июля

После встречи делегаций Украины и России планируется пресс-конференции в Стамбуле.

По информации СМИ, стороны обсудили новые этапы обмена военнопленными и гражданскими. Россия согласилась на возвращение людей, которые находятся в неволе более трех лет. В частности, речь идет о тяжелораненых и младших 25 лет.

Напомним, в начале встречи России и Украины в Стамбуле выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак объяснил, чего ожидает от переговоров с Россией.