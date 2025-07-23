В Турции завершились переговоры Украины и России 23 июля

Украина и Россия завершили переговоры в Турции — первые детали
Украина и Россия завершили третий раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Ориентировочно он длился около 40 минут.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Переговоры Украины и России 23 июля
После встречи делегаций Украины и России планируется пресс-конференции в Стамбуле.
По информации СМИ, стороны обсудили новые этапы обмена военнопленными и гражданскими. Россия согласилась на возвращение людей, которые находятся в неволе более трех лет. В частности, речь идет о тяжелораненых и младших 25 лет.
Напомним, в начале встречи России и Украины в Стамбуле выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Ранее руководитель ОП Андрей Ермак объяснил, чего ожидает от переговоров с Россией.
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