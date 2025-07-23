Переговори в Стамбулі 23 липня — чого очікує Україна

Андрій Єрмак, Таїп Ердоган та Рустем Умєров. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України важлива динаміка мирного процесу під час переговорів. Перш за все Росія має повернути усіх викрадених дітей та полонених.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram 23 липня.

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Єрмак розповів, що перед зустріччю у Стамбулі української делегації, яку очолює Секретар РНБО Рустем Умєров, прибули до Анкари і провели важливу зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Керівник ОПУ наголосив, що для України важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких Росія викрала і має повернути нам всіх.

Андрій Єрмак та Таїп Ердоган. Фото: t.me/ermaka2022

Андрій Єрмак, Таїп Ердоган та Рустем Умєров. Фото: t.me/ermaka2022

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав — президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Путіна для переходу до реальних переговорів про завершення війни", — поділився Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше джерело в українські делегації повідомило Новини.LIVE, які теми Україна хоче обговорити на переговорах з РФ.

Зазначимо, що Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка буде на переговорах з РФ у Стамбулі. Вона вже прибула до Туреччини та чекає на зустріч.