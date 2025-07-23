Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі

Єрмак відповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:01
Переговори в Стамбулі 23 липня — чого очікує Україна
Андрій Єрмак, Таїп Ердоган та Рустем Умєров. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України важлива динаміка мирного процесу під час переговорів. Перш за все Росія має повернути усіх викрадених дітей та полонених.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram 23 липня. 

Реклама
Читайте також:

Чого очікує Україна від переговорів

Єрмак розповів, що перед зустріччю у Стамбулі української делегації, яку очолює Секретар РНБО Рустем Умєров, прибули до Анкари і провели важливу зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Керівник ОПУ наголосив, що для України важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких Росія викрала і має повернути нам всіх.

Зустріч Єрмака і Ердогана
Андрій Єрмак та Таїп Ердоган. Фото:  t.me/ermaka2022 
Єрмак зустрівся з Ердоганом 23 липня
Андрій Єрмак, Таїп Ердоган та Рустем Умєров. Фото: t.me/ermaka2022

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав — президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Путіна для переходу до реальних переговорів про завершення війни", — поділився Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, раніше джерело в українські делегації повідомило Новини.LIVE, які теми Україна хоче обговорити на переговорах з РФ

Зазначимо, що Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка буде на переговорах з РФ у Стамбулі. Вона вже прибула до Туреччини та чекає на зустріч. 

Туреччина Андрій Єрмак переговори Україна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації