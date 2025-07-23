Переговори України і РФ — головні теми обговорення

Стали відомі головні теми обговорень на переговорах з РФ
У турецькому Стамбулі 23 липня відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українська делегація прибула на зустріч з чіткою й конструктивною позицією і хоче обговорити три ключові питання.
Про це Новини.LIVE повідомило джерело в українській делегації.
Головні теми обговорень на переговорах з РФ
Джерело повідомили, що дійсно, основна тема обговорень — можлива зустріч лідерів. Для України це пріоритетне питання, оскільки на такій зустрічі можуть бути ухвалені серйозні кроки до миру.
Загалом, Україна приїхала в Стамбул з готовністю до трьох речей:
- Україна готова до зустрічі лідерів;
- Україна готова до продовження обмінів;
- Україна готова до повного та тривалого припинення вогню.
"В нас конструктивна позиція, і ми хочемо припиняти вогонь та досягати миру. Все буде залежати від того, чи Росія припинила говорити мовою ультиматумів і чи готова вона піти на ті ж самі речі, на які готова Україна", — наголосило джерело.
Зазначимо, що зараз у Стамбулі преса збирається біля місця проведення переговорів між Україною та РФ. Зустріч з представниками Росії запланована на 19:00.
Нагадаємо, в Росії назвали умову для зустрічі Зеленського і Путіна. Робота з погодженням меморандумів — це і є підготовка до прямих переговорів президентів.
Також ми писали, що українська делегація вже прибула на переговори до Туреччини. З боку України прибуло 14 представників.
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