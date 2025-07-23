Зустріч Зеленського і Путіна — в Росії назвали умову

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловився про майбутню зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, вся робота з погодженням меморандумів — це і є підготовка до прямих переговорів президентів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива лише після ухвалення проєктів меморандумів, які підготували делегації обох країн. Він також висловився про наміри України обговорити сьогодні на переговорах в Стамбулі підготовку до прямого діалогу президентів і заявив, що вона "вже триває".

"Вся робота, яка повинна вестися за погодженням меморандумів, це і є підготовка зустрічі. У цьому плані — так. Але без того, як проробити всю цю складну роботу, вже предметно призначати зустріч навряд чи доцільно. Інакше на вищому рівні доведеться виконувати ось цю чорнову дуже складну і дуже містку роботу", — сказав речник диктатора.

Він також заявив, що сьогодні у Туреччині делегації поговорять про обміни полоненими, але "за необхідності будуть порушуватися будь-які інші питання".

Також у представника Кремля запитали, на які результати очікує російська сторона від нового раунду переговорів.

"Поки що, природно, про це говорити навряд чи можливо. Потрібно подивитися, природно, ніхто легкої дороги не чекає. Звичайно, це буде дуже складна розмова. Проєкти меморандумів діаметрально протилежні", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, українська делегація вже прибула на переговори до Туреччини. Зустріч має розпочатися у Стамбулі о 19:00.

Джерела Новини.LIVE раніше повідомляли, що українська сторона прагне обговорити на переговорах не лише повернення військовополонених та депортованих дітей, а й питання стосовно припинення вогню та можливості організації зустрічі лідерів обох держав.