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Головна Новини дня Україна хоче підвищити рівень переговорів з РФ — що це передбачає

Україна хоче підвищити рівень переговорів з РФ — що це передбачає

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 11:23
Україна хоче переговорів з РФ на найвищому рівні
Попередні переговори з РФ. Фото: Reuters

У Стамбулі у середу, 23 липня, відбудуться нові переговори України та Росії щодо припинення війни. Водночас Україна хоче підвищити рівень перемовин.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з посиланням на власні джерела.

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Переговори у Стамбулі 23 липня

За даними джерел, Україна хоче підвищити рівень переговорів з РФ для початку предметного обговорення завершення війни.

Це означає, що українська сторона хотіла б говорити не лише про повернення військовополонених та дітей, а й про припинення вогню та домовитися про зустріч на рівні лідерів країн.

Для цього необхідно підвищити рівень делегації РФ, оскільки наразі російський диктатор Володимир Путін відправляє на зустріч представників, які не уповноважені ухвалювати рішення щодо завершення війни. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка буде на переговорах з РФ у Стамбулі.

Також стали відомі місце й час проведення зустрічі делегації України та РФ у Стамбулі.

переговори війна в Україні Росія Стамбул припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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