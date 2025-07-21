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Зеленський назвав ключову тему наступних переговорів у Стамбулі

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:18
Зеленський анонсував переговори у Стамбулі - про що говоритимуть
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про майбутні переговори у Стамбулі, на яких обговорюватимуть підготовку зустрічі лідерів України та Росії. За його словами, перемовини, які ініціював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, матимуть важливу мету — обговорити повернення українських полонених і викрадених дітей.

Про це український лідер повідомив під час зустрічі з українськими дипломатами у понеділок, 21 липня. 

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Зеленський анонсував переговори у Стамбулі

Зеленський наголосив на необхідності активізувати переговорний процес, щоб пришвидшити завершення війни. Він підкреслив, що результати можуть бути досягнуті лише на найвищому політичному рівні — за участі лідерів країн.

Зеленський назвав ключову тему наступних переговорів у Стамбулі - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Наразі українська сторона готує новий обмін полоненими з Росією, а також підтримує ініціативу секретаря РНБО провести нову зустріч переговорників у Туреччині.

Важливими питаннями на порядку денному стануть повернення полонених, повернення дітей, яких викрали російські сили, і, звичайно, організація майбутньої зустрічі президентів.

Нагадаємо, що в Росії оголосили про готовність провести третій раунд переговорів з Україною, який заплановано в Туреччині. Водночас у Москві наголосили, що склад їхньої переговорної делегації залишиться без змін.

Володимир Зеленський прокоментував можливість особистої зустрічі з Володимиром Путіним, зазначивши, що вона може відбутися лише за умови чіткого погодження конкретних умов.

Володимир Зеленський переговори Росія Стамбул мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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