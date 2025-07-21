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Зеленский назвал ключевую тему следующих переговоров в Стамбуле

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:18
Зеленский анонсировал переговоры в Стамбуле - о чем будут говорить
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предстоящих переговорах в Стамбуле, на которых будут обсуждать подготовку встречи лидеров Украины и России. По его словам, переговоры, которые инициировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, будут иметь важную цель — обсудить возвращение украинских пленных и похищенных детей.

Об этом украинский лидер сообщил во время встречи с украинскими дипломатами в понедельник, 21 июля.

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Зеленский анонсировал переговоры в Стамбуле

Зеленский отметил необходимость активизировать переговорный процесс, чтобы ускорить завершение войны. Он подчеркнул, что результаты могут быть достигнуты только на самом высоком политическом уровне — с участием лидеров стран.

Зеленский назвал ключевую тему следующих переговоров в Стамбуле - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Сейчас украинская сторона готовит новый обмен пленными с Россией, а также поддерживает инициативу секретаря СНБО провести новую встречу переговорщиков в Турции.

Важными вопросами на повестке дня станут возвращение пленных, возвращение детей, которых похитили российские силы, и, конечно, организация предстоящей встречи президентов.

Напомним, что в России объявили о готовности провести третий раунд переговоров с Украиной, который запланирован в Турции. В то же время в Москве отметили, что состав их переговорной делегации останется без изменений.

Владимир Зеленский прокомментировал возможность личной встречи с Владимиром Путиным, отметив, что она может состояться только при условии четкого согласования конкретных условий.

Владимир Зеленский переговоры Россия Стамбул мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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