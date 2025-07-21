Мирні переговори — РФ готова до третього раунду у Стамбулі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

У Росії заявили про готовність до третього раунду переговорів з Україною у Туреччині. Зазначається, що з боку Москви змін у переговорній групі немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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"З російської сторони немає жодних змін у переговорній групі. Ви знаєте, що ми виступаємо за проведення третього раунду. Як тільки остаточно буде розуміння щодо дат, ми вас проінформуємо", — заявив Пєсков.

Крім того, він додав, що "потрібна велика дипломатична робота" для зближення позицій сторін щодо мирного врегулювання.

Речник Путіна також висловився про проєкти меморандумів, якими обмінялися сторони. За його словами, вони "поки є діаметрально протилежними".

Нагадаємо, 18 липня під час телефонного дзвінка Ердоган обговорив із Путіним третій раунд мирних переговорів. Туреччина готова й надалі бути посередником і прийняти сторони в Стамбулі, щойно вони узгодять відповідні дати.

Водночас Володимир Зеленський висловився щодо перспективи проведення особистої зустрічі з Путіним. Він підкреслив, що така зустріч можлива виключно за наявності чітких узгоджених умов.