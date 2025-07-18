Ердоган провів телефонну розмову із Путіним 18 липня - що відомо

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Вони обговорили третій раунд мирних переговорів.

Про це його канцелярія написала у п’ятницю, 18 липня, у соцмережі Х.

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Пост канцелярії Ердогана. Фото: скриншот

Ердоган провів телефонну розмову із Путіним

Як зазначили в канцелярії турецького лідера, у ході телефонної розмови Реджеп Ердоган і Владімір Путін обговорили питання двосторонньої співпраці між Анкарою та Москвою, а також актуальні регіональні й глобальні виклики.

Зокрема, під час бесіди Ердоган наголосив на важливості проведення третього раунду переговорів між Росією та Україною. Він підкреслив, що Туреччина готова й надалі бути посередником і прийняти переговори в Стамбулі, щойно сторони узгодять відповідні дати.

"Під час розмови президент Ердоган заявив, що зіткнення, які відбулися після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди, становлять загрозу для всього регіону, і що Ізраїлю важливо не порушувати суверенітет Сирії", — йдеться у дописі.

Варто нагадати, що раніше представники Києва та Москви вже провели дві зустрічі в Стамбулі. За їхніми результатами вдалося досягти домовленостей виключно з гуманітарних питань, тоді як питання припинення вогню залишилося невирішеним.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перспективи проведення особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він підкреслив, що така зустріч можлива виключно за наявності чітких узгоджених умов та за участі міжнародних посередників, які забезпечать конструктивний діалог.

Нещодавно російський президент Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і назвав конкретні умови.