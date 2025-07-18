Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным 18 июля - что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили третий раунд мирных переговоров.

Об этом его канцелярия написала в пятницу, 18 июля, в соцсети Х.

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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Как отметили в канцелярии турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Анкарой и Москвой, а также актуальные региональные и глобальные вызовы.

В частности, во время беседы Эрдоган отметил важность проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция готова и в дальнейшем быть посредником и принять переговоры в Стамбуле, как только стороны согласуют соответствующие даты.

"Во время разговора президент Эрдоган заявил, что столкновения, которые произошли после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды, представляют угрозу для всего региона, и что Израилю важно не нарушать суверенитет Сирии", — говорится в заметке.

Стоит напомнить, что ранее представители Киева и Москвы уже провели две встречи в Стамбуле. По их результатам удалось достичь договоренностей исключительно по гуманитарным вопросам, тогда как вопрос прекращения огня остался нерешенным.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно перспективы проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что такая встреча возможна исключительно при наличии четких согласованных условий и при участии международных посредников, которые обеспечат конструктивный диалог.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал конкретные условия.