Мирные переговоры — РФ готова к третьему раунду в Стамбуле

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В России заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной в Турции. Отмечается, что со стороны Москвы изменений в переговорной группе нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем", — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что "нужна большая дипломатическая работа" для сближения позиций сторон по мирному урегулированию.

Спикер Путина также высказался о проектах меморандумов, которыми обменялись стороны. По его словам, они "пока являются диаметрально противоположными".

Напомним, 18 июля во время телефонного звонка Эрдоган обсудил с Путиным третий раунд мирных переговоров. Турция готова и в дальнейшем быть посредником и принять стороны в Стамбуле, как только они согласуют соответствующие даты.

В то же время Владимир Зеленский высказался относительно перспективы проведения личной встречи с Путиным. Он подчеркнул, что такая встреча возможна исключительно при наличии четких согласованных условий.