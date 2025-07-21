Мирные переговоры — РФ готова к третьему раунду в Стамбуле

РФ подтвердила готовность к третьему раунду переговоров
В России заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной в Турции. Отмечается, что со стороны Москвы изменений в переговорной группе нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной
"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем", — заявил Песков.
Кроме того, он добавил, что "нужна большая дипломатическая работа" для сближения позиций сторон по мирному урегулированию.
Спикер Путина также высказался о проектах меморандумов, которыми обменялись стороны. По его словам, они "пока являются диаметрально противоположными".
Напомним, 18 июля во время телефонного звонка Эрдоган обсудил с Путиным третий раунд мирных переговоров. Турция готова и в дальнейшем быть посредником и принять стороны в Стамбуле, как только они согласуют соответствующие даты.
В то же время Владимир Зеленский высказался относительно перспективы проведения личной встречи с Путиным. Он подчеркнул, что такая встреча возможна исключительно при наличии четких согласованных условий.
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