Украина хочет переговоров с РФ на самом высоком уровне

Предварительные переговоры с РФ. Фото: Reuters

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоятся новые переговоры Украины и России о прекращении войны. В то же время Украина хочет повысить уровень переговоров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Читайте также:

Переговоры в Стамбуле 23 июля

По данным источников, Украина хочет повысить уровень переговоров с РФ для начала предметного обсуждения завершения войны.

Это означает, что украинская сторона хотела бы говорить не только о возвращении военнопленных и детей, но и о прекращении огня и договориться о встрече на уровне лидеров стран.

Для этого необходимо повысить уровень делегации РФ, поскольку сейчас российский диктатор Владимир Путин отправляет на встречу представителей, которые не уполномочены принимать решения по завершению войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет на переговорах с РФ в Стамбуле.

Также стали известны место и время проведения встречи делегации Украины и РФ в Стамбуле.