Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина хочет повысить уровень переговоров с РФ — что нужно

Украина хочет повысить уровень переговоров с РФ — что нужно

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 11:23
Украина хочет переговоров с РФ на самом высоком уровне
Предварительные переговоры с РФ. Фото: Reuters

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоятся новые переговоры Украины и России о прекращении войны. В то же время Украина хочет повысить уровень переговоров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец со ссылкой на собственные источники.

Реклама
Читайте также:

Переговоры в Стамбуле 23 июля

По данным источников, Украина хочет повысить уровень переговоров с РФ для начала предметного обсуждения завершения войны.

Это означает, что украинская сторона хотела бы говорить не только о возвращении военнопленных и детей, но и о прекращении огня и договориться о встрече на уровне лидеров стран.

Для этого необходимо повысить уровень делегации РФ, поскольку сейчас российский диктатор Владимир Путин отправляет на встречу представителей, которые не уполномочены принимать решения по завершению войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет на переговорах с РФ в Стамбуле.

Также стали известны место и время проведения встречи делегации Украины и РФ в Стамбуле.

переговоры война в Украине Россия Стамбул прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации