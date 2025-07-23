Стало відомо, коли відбудуться переговори у Стамбулі

Попередня зустріч делегацій. Фото: AFP

У Стамбулі в середу, 23 липня, відбудеться черговий раунд переговорів з Росією про завершення війни в Україні. Зустріч запланована на вечір, делегації зустрінуться у палаці Чираган.

Про це пише Укрінформ з посиланням на коментар директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", — йдеться у повідомленні.

Водночас там уточнили, що у програмі зустрічі можливі зміни.

Палац Чираган. Фото: Укрінформ

Результати попередніх раундів переговорів

Під час попередніх переговорів українська та російська сторона домовилися про обмін полоненими військовими та тілами загиблих воїнів.

На зустрічах Україна наголошувала на необхідності повернення окупованих територій, наданні безпекових гарантій, а Росія вимагала визнання анексованих територій, нейтралітету України, а також обмеженні підтримки ЗСУ від НАТО.

За інформацією журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, українська сторона хотіла б підвищити рівень делегації, аби можна було говорити не лише про повернення дітей і військовополонених.

Водночас Україна хоче говорити предметно про припинення вогню і зустріч на рівні глав країн, бо завершення війни можна досягнути лише на найвищому рівні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський визначив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі.

Також український лідер назвав ключові теми, які будуть обговорювати з російською стороною.