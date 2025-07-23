Стало известно, когда состоятся переговоры в Стамбуле

Предварительная встреча делегаций. Фото: AFP

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоится очередной раунд переговоров с Россией о завершении войны в Украине. Встреча запланирована на вечер, делегации встретятся во дворце Чираган.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий директората по коммуникациям администрации президента Турции.

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"Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган", — говорится в сообщении.

В то же время там уточнили, что в программе встречи возможны изменения.

Дворец Чираган. Фото: Укринформ

Результаты предыдущих раундов переговоров

Во время предыдущих переговоров украинская и российская сторона договорились об обмене пленными военными и телами погибших воинов.

На встречах Украина подчеркивала необходимость возвращения оккупированных территорий, предоставлении гарантий безопасности, а Россия требовала признания аннексированных территорий, нейтралитета Украины, а также ограничении поддержки ВСУ от НАТО.

По информации журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, украинская сторона хотела бы повысить уровень делегации, чтобы можно было говорить не только о возвращении детей и военнопленных.

В то же время Украина хочет говорить предметно о прекращении огня и встрече на уровне глав стран, потому что завершения войны можно достичь только на самом высоком уровне.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле.

Также украинский лидер назвал ключевые темы, которые будут обсуждать с российской стороной.