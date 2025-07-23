Переговори з Росією — українська делегація прибула до Туреччини

Українська делегація прибула на переговори до Туреччини
Представники української делегації прибули до Туреччини на переговори з Росією. Зустріч має розпочатися у Стамбулі о 19:00.
Про це повідомляє Суспільне.
Українська делегація прибула на переговори
Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим невдовзі зустрінеться з представниками Туреччини в Анкарі, а згодом проведе переговори з російською стороною в Стамбулі. Початок зустрічі запланований на 19:00.
За інформацією російські ЗМІ, їхня делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським також вже вирушила до Туреччини.
Як раніше повідомляли джерела Новини.LIVE, українська сторона прагне обговорити на переговорах не лише повернення військовополонених та депортованих дітей, а й питання стосовно припинення вогню та можливості організації зустрічі лідерів обох держав.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив склад української делегації для переговорів у Стамбулі.
Читайте Новини.LIVE!