Переговори з Росією — українська делегація прибула до Туреччини

Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Представники української делегації прибули до Туреччини на переговори з Росією. Зустріч має розпочатися у Стамбулі о 19:00.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Українська делегація прибула на переговори

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим невдовзі зустрінеться з представниками Туреччини в Анкарі, а згодом проведе переговори з російською стороною в Стамбулі. Початок зустрічі запланований на 19:00.

За інформацією російські ЗМІ, їхня делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським також вже вирушила до Туреччини.

Як раніше повідомляли джерела Новини.LIVE, українська сторона прагне обговорити на переговорах не лише повернення військовополонених та депортованих дітей, а й питання стосовно припинення вогню та можливості організації зустрічі лідерів обох держав.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив склад української делегації для переговорів у Стамбулі.