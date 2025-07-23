Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українська делегація прибула на переговори до Туреччини

Українська делегація прибула на переговори до Туреччини

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:05
Переговори з Росією — українська делегація прибула до Туреччини
Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Представники української делегації прибули до Туреччини на переговори з Росією. Зустріч має розпочатися у Стамбулі о 19:00.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама
Читайте також:

Українська делегація прибула на переговори

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим невдовзі зустрінеться з представниками Туреччини в Анкарі, а згодом проведе переговори з російською стороною в Стамбулі. Початок зустрічі запланований на 19:00.

За інформацією російські ЗМІ, їхня делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським також вже вирушила до Туреччини.

Як раніше повідомляли джерела Новини.LIVE, українська сторона прагне обговорити на переговорах не лише повернення військовополонених та депортованих дітей, а й питання стосовно припинення вогню та можливості організації зустрічі лідерів обох держав.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив склад української делегації для переговорів у Стамбулі.

Туреччина переговори Україна війна в Україні Росія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації