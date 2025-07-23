Переговоры с Россией — украинская делегация прибыла в Турцию

Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию
Представители украинской делегации прибыли в Турцию на переговоры с Россией. Встреча должна начаться в Стамбуле в 19:00.
Об этом сообщает Суспільне.
Украинская делегация прибыла на переговоры
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вскоре встретится с представителями Турции в Анкаре, а затем проведет переговоры с российской стороной в Стамбуле. Начало встречи запланировано на 19:00.
По информации российские СМИ, их делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским также уже отправилась в Турцию.
Как ранее сообщали источники Новини.LIVE, украинская сторона стремится обсудить на переговорах не только возвращение военнопленных и депортированных детей, но и вопрос о прекращении огня и возможности организации встречи лидеров обоих государств.
Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле.
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