Переговоры с Россией — украинская делегация прибыла в Турцию

Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Представители украинской делегации прибыли в Турцию на переговоры с Россией. Встреча должна начаться в Стамбуле в 19:00.

Об этом сообщает Суспільне.

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Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вскоре встретится с представителями Турции в Анкаре, а затем проведет переговоры с российской стороной в Стамбуле. Начало встречи запланировано на 19:00.

По информации российские СМИ, их делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским также уже отправилась в Турцию.

Как ранее сообщали источники Новини.LIVE, украинская сторона стремится обсудить на переговорах не только возвращение военнопленных и депортированных детей, но и вопрос о прекращении огня и возможности организации встречи лидеров обоих государств.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле.