Встреча Зеленского и Путина — в России назвали условие

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказался о предстоящей встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, вся работа с согласованием меморандумов — это и есть подготовка к прямым переговорам президентов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна только после принятия проектов меморандумов, которые подготовили делегации обеих стран. Он также высказался о намерениях Украины обсудить сегодня на переговорах в Стамбуле подготовку к прямому диалогу президентов и заявил, что она "уже идет".

"Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. В этом плане — да. Но без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречу вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую очень сложную и очень емкую работу", — сказал спикер диктатора.

Он также заявил, что сегодня в Турции делегации поговорят об обменах пленными, но "при необходимости будут подниматься любые другие вопросы".

Также у представителя Кремля спросили, каких результатов ожидает российская сторона от нового раунда переговоров.

"Пока что, естественно, об этом говорить вряд ли возможно. Нужно посмотреть, естественно, никто легкой дороги не ждет. Конечно, это будет очень сложный разговор. Проекты меморандумов диаметрально противоположные", — сказал Песков.

Напомним, украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию. Встреча должна начаться в Стамбуле в 19:00.

Источники Новини.LIVE ранее сообщали, что украинская сторона стремится обсудить на переговорах не только возвращение военнопленных и депортированных детей, но и вопрос о прекращении огня и возможности организации встречи лидеров обоих государств.