Переговоры Украины и РФ — главные темы обсуждения

Украина и Россия на переговорах в Стамбуле. Архивное фото: REUTERS

В турецком Стамбуле 23 июля состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация прибыла на встречу с четкой и конструктивной позицией и хочет обсудить три ключевых вопроса.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в украинской делегации.

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Источник сообщили, что действительно, основная тема обсуждений — возможная встреча лидеров. Для Украины это приоритетный вопрос, поскольку на такой встрече могут быть приняты серьезные шаги к миру.

В общем, Украина приехала в Стамбул с готовностью к трем вещам:

Украина готова к встрече лидеров;

Украина готова к продолжению обменов;

Украина готова к полному и длительному прекращению огня.

"У нас конструктивная позиция, и мы хотим прекращать огонь и достигать мира. Все будет зависеть от того, прекратила ли Россия говорить на языке ультиматумов и готова ли она пойти на те же вещи, на которые готова Украина", — подчеркнул источник.

Отметим, что сейчас в Стамбуле пресса собирается возле места проведения переговоров между Украиной и РФ. Встреча с представителями России запланирована на 19:00.

Напомним, в России назвали условие для встречи Зеленского и Путина. Работа с согласованием меморандумов — это и есть подготовка к прямым переговорам президентов.

Также мы писали, что украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию. Со стороны Украины прибыло 14 представителей.