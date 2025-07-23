Переговоры Украины и РФ — главные темы обсуждения

Стали известны главные темы обсуждений на переговорах с РФ
В турецком Стамбуле 23 июля состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация прибыла на встречу с четкой и конструктивной позицией и хочет обсудить три ключевых вопроса.
Об этом Новини.LIVE сообщил источник в украинской делегации.
Главные темы обсуждений на переговорах с РФ
Источник сообщили, что действительно, основная тема обсуждений — возможная встреча лидеров. Для Украины это приоритетный вопрос, поскольку на такой встрече могут быть приняты серьезные шаги к миру.
В общем, Украина приехала в Стамбул с готовностью к трем вещам:
- Украина готова к встрече лидеров;
- Украина готова к продолжению обменов;
- Украина готова к полному и длительному прекращению огня.
"У нас конструктивная позиция, и мы хотим прекращать огонь и достигать мира. Все будет зависеть от того, прекратила ли Россия говорить на языке ультиматумов и готова ли она пойти на те же вещи, на которые готова Украина", — подчеркнул источник.
Отметим, что сейчас в Стамбуле пресса собирается возле места проведения переговоров между Украиной и РФ. Встреча с представителями России запланирована на 19:00.
Напомним, в России назвали условие для встречи Зеленского и Путина. Работа с согласованием меморандумов — это и есть подготовка к прямым переговорам президентов.
Также мы писали, что украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию. Со стороны Украины прибыло 14 представителей.
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