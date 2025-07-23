Переговоры в Стамбуле 23 июля — чего ожидает Украина

Андрей Ермак, Таип Эрдоган и Рустем Умеров. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины важна динамика мирного процесса во время переговоров. Прежде всего Россия должна вернуть всех похищенных детей и пленных.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram 23 июля.

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Ермак рассказал, что перед встречей в Стамбуле украинской делегации, которую возглавляет Секретарь СНБО Рустем Умеров, прибыли в Анкару и провели важную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Руководитель ОПУ отметил, что для Украины важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых Россия похитила и должна вернуть нам всех.

Андрей Ермак и Тайип Эрдоган. Фото: t.me/ermaka2022

Андрей Ермак, Таип Эрдоган и Рустем Умеров. Фото: t.me/ermaka2022

"Также мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств — Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны", — поделился Андрей Ермак.

Напомним, ранее источник в украинские делегации сообщил Новини.LIVE, какие темы Украина хочет обсудить на переговорах с РФ.

Отметим, что Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет на переговорах с РФ в Стамбуле. Она уже прибыла в Турцию и ждет встречи.