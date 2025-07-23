Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле

Ермак ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:01
Переговоры в Стамбуле 23 июля — чего ожидает Украина
Андрей Ермак, Таип Эрдоган и Рустем Умеров. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины важна динамика мирного процесса во время переговоров. Прежде всего Россия должна вернуть всех похищенных детей и пленных.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram 23 июля.

Реклама
Читайте также:

Чего ожидает Украина от переговоров

Ермак рассказал, что перед встречей в Стамбуле украинской делегации, которую возглавляет Секретарь СНБО Рустем Умеров, прибыли в Анкару и провели важную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Руководитель ОПУ отметил, что для Украины важна динамика мирного процесса, потому что это о реальных людях, детях, которых Россия похитила и должна вернуть нам всех.

Зустріч Єрмака і Ердогана
Андрей Ермак и Тайип Эрдоган. Фото: t.me/ermaka2022
Єрмак зустрівся з Ердоганом 23 липня
Андрей Ермак, Таип Эрдоган и Рустем Умеров. Фото: t.me/ermaka2022

"Также мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств — Президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны", — поделился Андрей Ермак.

Напомним, ранее источник в украинские делегации сообщил Новини.LIVE, какие темы Украина хочет обсудить на переговорах с РФ.

Отметим, что Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет на переговорах с РФ в Стамбуле. Она уже прибыла в Турцию и ждет встречи.

Турция Андрей Ермак переговоры Украина Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации