Переговори України і РФ 23 липня — зустріч розпочалась

Переговори України і РФ в Стамбулі. Фото: REUTERS

У Стамбулі ввечері 23 липня почалися переговори між делегаціями України та РФ у повному складі. На початку зустрічі виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Фідан зазначив, що міжнародна спільнота високо цінує результати перших двох раундів переговорів. За його словами, роль Туреччини як господаря полягає в тому, щоб обидві сторони почувалися в безпеці.

"Це перемир'я прокладе шлях вперед. Наша роль забезпечити безпеку обох сторін", — сказав очільник МЗС.

Міністр також наголосив, що Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу дотримання потенційного припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, 23 липня в Стамбулі заплановані нові переговори між Україною та Росією щодо припинення війни.

Українська сторона прагне підняти рівень діалогу та поговорити не лише про повернення військовополонених та дітей.

Відомо, що Україна хоче обговорити з РФ три ключові питання. Серед них і припинення вогню.