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Головна Новини дня У Стамбулі почався новий раунд переговорів між Україною та РФ

У Стамбулі почався новий раунд переговорів між Україною та РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 21:00
Переговори у Стамбулі 23 липня - перемовини стартували
Переговори у Стамбулі. Фото: National Security and Defense Council of Ukraine

У середу, 23 липня, у Стамбулі тривають переговори між українською та російською делегаціями. Наразі українська сторона проводить підготовчу нараду перед початком основної частини діалогу.

Про це передає журналістка Новини.LIVE з місця подій.

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Переговори у Стамбулі 23 липня

Перед цим відбулася коротка зустріч з приймаючою стороною.

До неї долучилися міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та представник російської делегації Володимир Мединський.

Як повідомляється, перемовини офіційно стартують одразу після завершення внутрішньої наради української делегації.

У Стамбулі почався новий раунд переговорів між Україною та РФ - фото 1
Переговори у Стамбулі. Фото: National Security and Defense Council of Ukraine

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, представники в Україні прибули до Стамбула для участі в переговорах із представниками Росії. 

А голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на важливості поступового просування мирного процесу для України. За його словами, першочерговою умовою на цьому шляху є повернення Росією всіх незаконно вивезених українських дітей і полонених.

переговори Україна війна в Україні Росія Стамбул
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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