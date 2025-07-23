Переговори України та Росії у Стамбулі 23 липня — делегації прибули на місце зустрічі

Голова української делегації Рустем Умєров прибув на переговори з РФ. Фото: кадр з відео

Українська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах із представниками Росії. Зустріч запланована на 19:00 за місцевим часом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ключовими темами перемовин стане підготовка можливої зустрічі на рівні глав держав, а також питання повернення українських військовополонених і вивезених до РФ дітей.

Раніше повідомлялося, що делегації Туреччини й Росії вже прибули на місце переговорів. Туреччина виступає посередником у цьому процесі.

Раніше ми писали, що 23 липня в Стамбулі заплановані нові переговори між Україною та Росією щодо припинення війни. Українська сторона також прагне підняти рівень діалогу та зробити переговори більш результативними. А Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації.