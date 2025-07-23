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Главная Новости дня Украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Стамбуле

Украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Стамбуле

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:51
Переговоры Украины и России в Стамбуле 23 июля - делегации прибыли на место встречи
Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл на переговоры с РФ. Фото: кадр из видео

Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями России. Встреча запланирована на 19:00 по местному времени.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ключевыми темами переговоров станет подготовка возможной встречи на уровне глав государств, а также вопрос возвращения украинских военнопленных и вывезенных в РФ детей.

Ранее сообщалось, что делегации Турции и России уже прибыли на место переговоров. Турция выступает посредником в этом процессе.

Ранее мы писали, что 23 июля в Стамбуле запланированы новые переговоры между Украиной и Россией по прекращению войны. Украинская сторона также стремится поднять уровень диалога и сделать переговоры более результативными. А Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации.

Турция переговоры Россия Стамбул Рустем Умеров мирные переговоры
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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