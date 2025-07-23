Переговоры Украины и России в Стамбуле 23 июля - делегации прибыли на место встречи

Украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Стамбуле
Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями России. Встреча запланирована на 19:00 по местному времени.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Переговоры с РФ
Ключевыми темами переговоров станет подготовка возможной встречи на уровне глав государств, а также вопрос возвращения украинских военнопленных и вывезенных в РФ детей.
Ранее сообщалось, что делегации Турции и России уже прибыли на место переговоров. Турция выступает посредником в этом процессе.
Ранее мы писали, что 23 июля в Стамбуле запланированы новые переговоры между Украиной и Россией по прекращению войны. Украинская сторона также стремится поднять уровень диалога и сделать переговоры более результативными. А Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации.
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