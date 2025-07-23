Переговоры в Стамбуле 23 июля - переговоры стартовали

В Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ
В среду, 23 июля, в Стамбуле продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями. Сейчас украинская сторона проводит подготовительное совещание перед началом основной части диалога.
Об этом передает журналистка Новини.LIVE с места событий.
Переговоры в Стамбуле 23 июля
Перед этим состоялась короткая встреча с принимающей стороной.
К ней присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представитель российской делегации Владимир Мединский.
Как сообщается, переговоры официально стартуют сразу после завершения внутреннего совещания украинской делегации.
Напомним, что сегодня, 23 июля, представители в Украине прибыли в Стамбул для участия в переговорах с представителями России.
А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил важность постепенного продвижения мирного процесса для Украины. По его словам, первоочередным условием на этом пути является возвращение Россией всех незаконно вывезенных украинских детей и пленных.
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