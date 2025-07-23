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Главная Новости дня В Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ

В Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:00
Переговоры в Стамбуле 23 июля - переговоры стартовали
Переговоры в Стамбуле. Фото: National Security and Defense Council of Ukraine

В среду, 23 июля, в Стамбуле продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями. Сейчас украинская сторона проводит подготовительное совещание перед началом основной части диалога.

Об этом передает журналистка Новини.LIVE с места событий.

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Переговоры в Стамбуле 23 июля

Перед этим состоялась короткая встреча с принимающей стороной.

К ней присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представитель российской делегации Владимир Мединский.

Как сообщается, переговоры официально стартуют сразу после завершения внутреннего совещания украинской делегации.

В Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ - фото 1
Переговоры в Стамбуле. Фото: National Security and Defense Council of Ukraine

Напомним, что сегодня, 23 июля, представители в Украине прибыли в Стамбул для участия в переговорах с представителями России.

А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил важность постепенного продвижения мирного процесса для Украины. По его словам, первоочередным условием на этом пути является возвращение Россией всех незаконно вывезенных украинских детей и пленных.

переговоры Украина война в Украине Россия Стамбул
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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