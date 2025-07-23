Переговоры Украины и РФ 23 июля — встреча началась

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Фото: REUTERS

В Стамбуле вечером 23 июля начались переговоры между делегациями Украины и РФ в полном составе. В начале встречи выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Фидан отметил, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров. По его словам роль Турции как хозяина заключается в том, чтобы обе стороны чувствовали себя в безопасности.

"Это перемирие проложит путь вперед. Наша роль обеспечить безопасность обеих сторон", — сказал глава МИД.

Министр также отметил, что Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.

Напомним, 23 июля в Стамбуле запланированы новые переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны.

Украинская стремится поднять уровень диалога и поговорить не только о возвращении военнопленных и детей.

Известно, что Украина хочет обсудить с РФ три ключевых вопроса. Среди них и прекращение огня.