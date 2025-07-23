Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры Украины и РФ — детали от МИД Турции

Переговоры Украины и РФ — детали от МИД Турции

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 21:34
Переговоры Украины и РФ 23 июля — встреча началась
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Фото: REUTERS

В Стамбуле вечером 23 июля начались переговоры между делегациями Украины и РФ в полном составе. В начале встречи выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Украины и РФ в Турции

Фидан отметил, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров. По его словам роль Турции как хозяина заключается в том, чтобы обе стороны чувствовали себя в безопасности.

"Это перемирие проложит путь вперед. Наша роль обеспечить безопасность обеих сторон", — сказал глава МИД.

Министр также отметил, что Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.

Напомним, 23 июля в Стамбуле запланированы новые переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны.

Украинская стремится поднять уровень диалога и поговорить не только о возвращении военнопленных и детей.

Известно, что Украина хочет обсудить с РФ три ключевых вопроса. Среди них и прекращение огня.

Турция переговоры Украина война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации