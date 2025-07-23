Россия предложила Украине кратковременное перемирие на фронте

Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине короткие перемирия на фронте. По его словам, это необходимо, чтобы забирать тела убитых и раненых.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 23 июля.

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Короткие перемирия на фронте

"РФ снова предложила Украине рассмотреть вопрос объявления по линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать тела своих бойцов", — заявил Мединский.

Кроме того, Россия планирует создать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн-формате.

Известно, что Украина рассмотрит их предложения.

Напомним, на переговорах Украина предложила РФ провести встречу лидеров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, делегация Украины согласилась на прекращение атак на критическую и гражданскую инфраструктуры.