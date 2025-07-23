Мединський Володимир висловився про зустріч Зеленського і Путіна

Члени делегації РФ на чолі Володимиром Мединським. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Помічник російського диктатора Володимир Мединський заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна "має бути відповідним чином підготовлена". Він вважає, що вона повинна "поставити крапку".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Мединський заявив, що перш ніж організовувати пряму зустріч Зеленського і Путіна, потрібно обговорити угоду щодо врегулювання.

"Щоб зустріч лідерів РФ і України відбулася, вона має бути ретельно опрацьована, на ній має бути поставлено крапку", — сказав помічник російського диктатора.

Крім того, він заявив, що ця зустріч "має бути відповідним чином підготовлена". За його словами, цю позицію російська делегація донесла до української сторони.

Нагадаємо, Рустем Умєров розповів, що під час переговорів у Стамбулі Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів. На ній також мають бути присутні Таїп Ердоган та Дональд Трамп.

Крім того, Україна погодилася на припинення вогню. Йдеться про удари по критичній і цивільній інфраструктурі.