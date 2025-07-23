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В РФ ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 23:09
Мединский Владимир высказался о встрече Зеленского и Путина
Члены делегации РФ во главе с Владимиром Мединским. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Помощник российского диктатора Владимир Мединский заявил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина "должна быть соответствующим образом подготовлена". Он считает, что она должна "поставить точку".

Об этом сообщают росСМИ.

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Мединский заявил, что прежде чем организовывать прямую встречу Зеленского и Путина нужно обсудить соглашение по урегулированию.

"Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, она должна быть тщательно проработана, на ней должна быть поставлена точка", — сказал помощник российского диктатора.

Кроме того, он заявил, что эта встреча "должна быть соответствующим образом подготовлена". По его словам, эту позицию российская делегация донесла до украинской стороны.

Напомним, Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле Украина предложила РФ провести встречу лидеров. На ней также должны присутствовать Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

Кроме того, Украина согласилась на прекращение огня. Речь идет об ударах по критической и гражданской инфраструктуре.

Владимир Зеленский Турция владимир путин переговоры Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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